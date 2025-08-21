Alexandre de Moraes dá 48 horas para Bolsonaro explicar sobre pedido de asilo 

Notícias do Brasil – O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro apresente, no prazo de 48 horas, esclarecimentos a respeito de um documento que sugere pedido de asilo político. O material foi localizado pela Polícia Federal (PF) no celular do ex-mandatário.

PUBLICIDADE

De acordo com o relatório da PF, o arquivo — com 33 páginas, sem data e assinatura — foi salvo no aparelho de Bolsonaro desde 2024. O conteúdo indica que ele teria cogitado solicitar asilo ao presidente da Argentina, Javier Milei.

Leia mais: Eduardo Bolsonaro chama Jair Bolsonaro de “ingrato” em troca de mensagens

PUBLICIDADE

No mesmo inquérito, Bolsonaro e seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), foram indiciados sob acusação de tentar driblar medidas cautelares que restringiam contato com outros investigados e o uso de redes sociais, inclusive por meio de contas de terceiros. O documento também menciona mensagens trocadas com aliados para orientar publicações e o contato do general Braga Netto, feito em descumprimento às restrições impostas pelo STF.

Na decisão, Moraes destacou os “reiterados descumprimentos” das determinações judiciais, além do risco de fuga do ex-presidente. O caso agora está sob análise da Procuradoria-Geral da República (PGR), que decidirá se Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro serão denunciados ao Supremo.