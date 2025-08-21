A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Alexandre de Moraes dá 48 horas para Bolsonaro explicar sobre pedido de asilo 

O material foi localizado pela Polícia Federal (PF) no celular do ex-mandatário.

21/08/2025 às 06:20

Ver resumo

Foto: reprodução

Notícias do Brasil  – O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro apresente, no prazo de 48 horas, esclarecimentos a respeito de um documento que sugere pedido de asilo político. O material foi localizado pela Polícia Federal (PF) no celular do ex-mandatário.

PUBLICIDADE

De acordo com o relatório da PF, o arquivo — com 33 páginas, sem data e assinatura — foi salvo no aparelho de Bolsonaro desde 2024. O conteúdo indica que ele teria cogitado solicitar asilo ao presidente da Argentina, Javier Milei.

Leia mais: Eduardo Bolsonaro chama Jair Bolsonaro de “ingrato” em troca de mensagens

PUBLICIDADE

No mesmo inquérito, Bolsonaro e seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), foram indiciados sob acusação de tentar driblar medidas cautelares que restringiam contato com outros investigados e o uso de redes sociais, inclusive por meio de contas de terceiros. O documento também menciona mensagens trocadas com aliados para orientar publicações e o contato do general Braga Netto, feito em descumprimento às restrições impostas pelo STF.

Na decisão, Moraes destacou os “reiterados descumprimentos” das determinações judiciais, além do risco de fuga do ex-presidente. O caso agora está sob análise da Procuradoria-Geral da República (PGR), que decidirá se Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro serão denunciados ao Supremo.

Agência Brasil

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Rondônia

Justiça nega liberdade a empresário preso com barras de ouro em Rondônia

Defesa alegou que réu é provedor da família, mas tribunal manteve prisão preventiva diante da gravidade do caso.

há 10 minutos

Brasil

EUA avaliam bloquear acesso de Moraes a serviços e plataformas

Medida estudada pelo governo Trump pode restringir ministro do STF em companhias aéreas, hotéis e gigantes de tecnologia.

há 19 minutos

Mundo

Rússia propõe elevar nível das negociações sobre a guerra na Ucrânia

Objetivo é avançar para um cessar-fogo duradouro.

há 34 minutos

Política

Deputado do PT, Sinésio Campos é vaiado em evento com Janja na Ufam

O presidente do PT no Amazonas foi vaiado pelo público ao ser anunciado para compor a mesa do evento.

há 39 minutos

Amazonas

DNIT anuncia interdição temporária na BR-319 para lançamento de vigas de ponte 

A travessia do Rio Curuçá no km 23,10 será interditada nesta sexta (22), das 6h às 12h.

há 48 minutos