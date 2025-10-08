Alexandre de Moraes está no comando da investigação que investiga ele próprio e Tagliaferro

Notícias do Brasil – O ministro Alexandre de Moraes permanece como relator do inquérito que investiga o vazamento de mensagens atribuídas ao seu ex-assessor, Rafael Tagliaferro.

A defesa de Tagliaferro solicitou o afastamento de Moraes da relatoria, argumentando que haveria um conflito de interesse, uma vez que o caso envolve diretamente o gabinete do próprio ministro. No entanto, o pedido foi prontamente negado, permitindo que Moraes continue com a responsabilidade sobre o processo.

A decisão gerou discussões acerca da imparcialidade e da autoinvestigação no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF).

Críticos levantam preocupações sobre a possibilidade de que Moraes não possa agir com total neutralidade, dado seu envolvimento pessoal no caso.

A situação coloca em evidência a necessidade de uma análise mais crítica sobre os procedimentos internos do STF, especialmente em casos que podem comprometer sua credibilidade.

O inquérito tem atraído atenção não apenas pela figura de Moraes, mas também pelas implicações que um vazamento de mensagens pode ter sobre a integridade das investigações judiciais.

A continuidade do caso sob a relatoria do próprio ministro poderá trazer desdobramentos significativos, tanto para a imagem do STF quanto para a própria dinâmica política no país.