Alexandre de Moraes manda bloquear contas bancárias de empresários que apoiam manifestações contra Lula

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o bloqueio de contas bancárias de empresários que estariam financiando manifestações contra a vitória de Lula (PT) nas eleições 2022. A decisão ocorreu no âmbito da ordem que expediu mais de 80 mandados judiciais contra manifestantes anti-Lula. Os alvos ainda não tiveram a identidade revelada. A informou é do site Poder360.

Desde o início da manhã, agentes da Polícia Federal atuam em sete Estados (Acre, Amazonas, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina), mais o Distrito Federal, para investigar o “apoio financeiro”.

Em novembro, Moraes também já tinha ordenado o bloqueio de contas bancárias ligadas a 43 pessoas e empresas suspeitas de envolvimento com os atos. Desde o fim do segundo turno da eleição presidencial, inúmeras rodovias chegaram a ser bloqueadas como protesto pelo resultado do pleito.

“A Polícia Federal cumpre, nesta quinta-feira, 15, 81 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo STF, em apuração que tramita na Corte acerca dos bloqueios de rodovias após a proclamação do resultado das eleições, em face de pessoas físicas e jurídicas identificadas pelas forças federais e locais de segurança pública”, diz nota da PF sobre ação autorizada por Moraes contra empresários