Alexandre de Moraes manda verificar celular de advogado em acareação no STF

O incidente ocorreu durante a sessão entre Mauro Cid e o coronel da reserva Marcelo Câmara no STF.

Por Jonas Souza

15/08/2025 às 19:21

Notícias do Brasil  – O ministro Alexandre de Moraes interrompeu uma acareação no Supremo Tribunal Federal (STF) na última quarta-feira, 13, para ordenar a verificação do celular de um advogado. O incidente ocorreu durante a sessão entre Mauro Cid e o coronel da reserva Marcelo Câmara, que foi solicitada pela defesa do próprio militar.

Leia mais: Chefe de gabinete de Hugo Motta é investigada por ‘rachadinha’ com ‘poder ilimitado’ sobre salários

Moraes suspeitou que o advogado Marcus Vinicius de Camargo Figueiredo, defensor do general da reserva Mário Fernandes, pudesse estar gravando a sessão, o que contraria a proibição de registros em áudio ou vídeo imposta pelo ministro. Por isso, ele instruiu um segurança do STF a verificar o aparelho.

O advogado se levantou e pediu uma questão de ordem, para questionar o ex-ajudante de ordens se era possível vincular o monitoramento da localização de Moraes no fim de 2022 ao plano do general.

O ministro negou o pedido sob o argumento de que não era a vez de Marcus Vinicius fazer perguntas. Em resposta, o advogado disse que o ministro precisaria fazer constar nos autos seu questionamento. O magistrado, então, disse que o advogado nem sequer faria parte da sessão, o que teria irritado Marcus Vinicius.

