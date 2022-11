Alexandre de Moraes mantém prisão de homem que prometeu ‘caçar’ Lula e ministros do STF

Redação AM POST

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu, na sexta-feira 11, manter a prisão preventiva de Ivan Rejane Forte Boa Pinto, 46 anos, que em julho deste ano, foi detido por prometer “caçar” o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e aos ministros da Suprema Corte. Ele fazia parte de um grupo no Telegram intitulado de “caçadores de ratos do STF”.

“Mantenho a prisão preventiva de Ivan e determino à Polícia Federal (PF) que, no prazo de 30 dias, proceda à oitiva de todos os usuários identificados com os quais o investigado manteve contato por WhatsApp, que identifique os usuários que forneceram os seus números em cadastros do Telegram e identifique mediante a ação de diligências em todas as fontes dos usuários participantes do grupo ‘caçadores de ratos do STF’”, diz trecho da decisão.

O ministro ainda afirma no documento que o inquérito em andamento “demonstra uma possível organização criminosa que tem por um de seus fins desestabilizar as instituições republicanas”.

Moraes também argumenta que a permanência da prisão do homem, que prometeu “caçar” Lula, é a “única medida capaz de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, especialmente com o prosseguimento da perícia técnica, capaz de apontar com maior precisão a extensão e níveis de atividade da associação criminosa que se investiga”.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, citado na decisão de Moraes, Ivan afirmou que Lula deveria andar com segurança, porque ele iria “caçá-lo” e também os deputados federais Gleisi Hoffmann (PT-PR), presidente do PT, e Marcelo Freixo (PSB-RJ).

Na mesma gravação, o preso ainda diz que vai “caçar” ministros do STF e cita os nomes de Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes, Luís Roberto Barroso, Luiz Edson Fachin, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber.

