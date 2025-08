Alexandre de Moraes nega liberdade a Braga Netto e mantém prisão preventiva

Notícias do Brasil – O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou o pedido de liberdade apresentado pela defesa do general Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa no governo Jair Bolsonaro (PL). A decisão mantém o militar na prisão preventiva, sob a acusação de envolvimento em uma suposta tentativa de golpe de Estado.

A defesa de Braga Netto argumentou que ele deveria receber o mesmo tratamento dado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar e cumpre medidas cautelares. No entanto, Moraes rejeitou o pedido ao afirmar que as circunstâncias dos dois casos são distintas.

Segundo o ministro, há elementos concretos que justificam a prisão de Braga Netto. A análise das provas e indícios coletados até o momento foi considerada determinante para a manutenção da detenção. Moraes destacou que, diante das evidências, a prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública e o andamento regular das investigações.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) manifestou apoio à decisão de Moraes. Em nota, o órgão ressaltou que cada acusado deve ser tratado de forma individualizada, conforme o grau de envolvimento nos fatos investigados. A PGR também destacou a gravidade das acusações contra Braga Netto, que exigem uma resposta firme por parte do Judiciário.

Braga Netto é um dos alvos da investigação que apura a articulação de uma tentativa de ruptura institucional após o resultado das eleições de 2022. O caso segue sob sigilo em algumas partes, mas envolve também outros militares e integrantes do círculo próximo de Bolsonaro.