Alexandre de Moraes pede que Zanin marque julgamento de Bolsonaro

Notícias do Brasil – O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), solicitou ao presidente da Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin, que marque a data do julgamento presencial de Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus acusados de integrar uma suposta tentativa de golpe de Estado para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após as eleições de 2022.

O pedido foi formalizado nos autos da Ação Penal 2668. Segundo Moraes, todas as etapas da instrução processual foram concluídas, incluindo diligências complementares deferidas e a apresentação das alegações finais pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e pelas defesas dos réus.

“Considerando o regular encerramento da instrução processual, o cumprimento de todas as diligências complementares deferidas, bem como a apresentação de alegações finais pela Procuradoria-Geral da República e por todos os réus, solicito ao excelentíssimo presidente da Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin, dias para julgamento presencial da presente ação penal”, registrou Moraes em despacho.

Acusação

De acordo com a PGR, Bolsonaro e os demais réus — entre militares, civis e integrantes do antigo governo — teriam articulado ações para reverter o resultado das eleições presidenciais de 2022. A acusação aponta que o grupo promoveu a convocação de manifestações, espalhou informações falsas e tentou criar respaldo para medidas consideradas inconstitucionais.

O núcleo que será julgado é considerado “crucial” para a suposta trama, por reunir figuras que, segundo a denúncia, tinham papel estratégico na elaboração e divulgação de narrativas contra o resultado eleitoral e na mobilização de apoiadores.

Julgamento na Primeira Turma do STF

Cabe à Primeira Turma do STF — formada atualmente por Cristiano Zanin, Cármen Lúcia, Luiz Fux, Alexandre de Moraes e Edson Fachin — decidir sobre a responsabilidade criminal dos acusados. Moraes destacou que o processo está pronto para inclusão em pauta e que a definição da data é “essencial para garantir a efetividade da ação judicial”.

A expectativa é que o julgamento seja realizado em setembro, embora a data exata ainda dependa da decisão do presidente da Turma. Todos os advogados constituídos serão intimados oficialmente para acompanhar a sessão.