A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Alexandre de Moraes recua e devolve prazo para defesa de Filipe Martins apresentar alegações finais

Na última quinta-feira, 9, o magistrado havia determinado a destituição da equipe de defesa.

10/10/2025 às 20:54

Ver resumo

Notícias do Brasil – O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, voltou atrás na decisão que havia destituído os advogados do ex-assessor especial da Presidência, Filipe Martins, apontado como integrante do “núcleo 2” da trama golpista investigada pelo STF.

Agora, Moraes concedeu o prazo de 24 horas para a defesa de Filipe Garcia Martins Pereira apresentar as alegações finais, que não foram protocoladas dentro do prazo legal.

PUBLICIDADE

“Em face de petição juntada aos autos (eDoc. 1.256), suspendo momentaneamente os efeitos da decisão de 9/10/2025 e CONCEDO o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a defesa de FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA suprir a ausência de alegações finais não protocoladas no prazo legal”, escreveu Moraes.

Na última quinta-feira, 9, o magistrado havia determinado a destituição da equipe de defesa de Marcelo Costa Câmara e de Felipe. Na decisão, Moraes afirmou que os advogados atuaram de forma “inusitada” e com “nítido caráter procrastinatório” ao deixarem de apresentar as alegações finais mesmo após intimação – o que, segundo o ministro, configura litigância de má-fé e tentativa de atrasar o andamento da ação penal que apura uma suposta tentativa de golpe de Estado.

Leia também: Chico Preto aciona TCE-AM e cobra provas da fala de Omar Aziz que diz ter deixado R$ 2 bilhões para construção da Cidade Universitária

PUBLICIDADE

A documentação solicitada por Moraes deve ser intermediada nos autos e encaminhada à Defensoria Pública da União (DPU), para que um defensor apresente as alegações finais em nome de ambos os réus.

O ministro justificou a medida como necessária “para evitar nulidade e garantir o direito de defesa”, mas criticou o uso do processo “como instrumento de procrastinação”.

Conforme denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), o núcleo 2 era formado por pessoas em posições estratégicas, responsáveis por gerenciar as ações da organização criminosa investigada.

PUBLICIDADE

Veja todos os réus do núcleo 2

Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da PRF;

Marcelo Costa Câmara, ex-assessor de Bolsonaro;

PUBLICIDADE

Marília Ferreira de Alencar, delegada da PF e ex-diretora de Inteligência do Ministério da Justiça;

Fernando de Sousa Oliveira, delegado da PF e ex-diretor de Operações do Ministério da Justiça e ex-secretário-adjunto de Segurança Pública do DF;

Mario Fernandes, ex-secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência;

Filipe Garcia Martins, ex-assessor da Presidência da República.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Brasil

Brasil é alvo de novo vírus que se espalha pelo WhatsApp Web

Malware se dissemina por ZIPs via phishing, aciona PowerShell por atalho .LNK e replica mensagens pelo WhatsApp Web.

há 11 minutos

Brasil

Suplente de vereador é preso suspeito de mandar matar parlamentar para assumir vaga

O nome do investigado não foi revelado pelas autoridades.

há 41 minutos

Brasil

Homem esfaqueia mulher ao flagrá-la com outro homem

Câmeras flagraram o suspeito perseguindo um casal de moto.

há 52 minutos

Brasil

Governo anuncia criação da Secretaria Nacional para impulsionar veículos elétricos no Brasil

O novo gabinete será responsável por centralizar políticas públicas e coordenar ações voltadas à transição energética

há 1 hora

Mundo

Trump cumpre ameaça e aplica tarifa de 100% sobre a China em nova escalada comercial

Medida entra em vigor em 1º de novembro e pode ser antecipada; anúncio impactou bolsas internacionais e elevou o dólar no Brasil..

há 1 hora