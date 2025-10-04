A notícia que atravessa o Brasil!

Brasil

Alexandre Frota perde mandato de vereador após condenação por calúnia contra Jean Wyllys

Cassação do vereador de Cotia encerra uma briga judicial que começou em 2017 com uma postagem polêmica nas redes sociais.

Por Natan AMPOST

04/10/2025 às 12:10

Notícias do Brasil – O ex-deputado federal e agora ex-vereador de Cotia (SP), Alexandre Frota (PDT), teve o mandato cassado nesta sexta-feira (3), após decisão da Câmara Municipal de Cotia, na região metropolitana de São Paulo. A cassação foi motivada pela condenação por calúnia e difamação contra o ex-parlamentar Jean Wyllys (PT), cujo processo já transitou em julgado.

Em um vídeo de pronunciamento publicado em suas redes sociais, Frota lamentou o desfecho e afirmou que a decisão representa mais um capítulo de perseguição política. “Não é de hoje que tentam me calar. Fiquei triste porque eu vinha realizando um trabalho excepcional, de entrega e amor à cidade”, declarou.

Condenação de 2018 levou à perda do mandato

A cassação decorre de uma sentença da 2ª Vara Federal de Osasco, proferida em 2018, que condenou Frota a dois anos e 26 dias de detenção, em regime aberto, além do pagamento de 175 dias-multa. A pena, no entanto, foi convertida em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

O processo teve início em 2017, quando Frota publicou, em suas redes sociais, uma mensagem atribuindo a Jean Wyllys uma suposta defesa da pedofilia — informação considerada falsa pela Justiça. O caso ganhou ampla repercussão e, segundo o ex-deputado do PT, a postagem configurou “ataque deliberado à honra e à reputação”.

Com a condenação definitiva, a Câmara de Cotia foi notificada e, após deliberação em plenário, decidiu pela cassação do mandato, amparada no Decreto-Lei 201/67, que prevê a perda do cargo para vereadores condenados criminalmente com sentença transitada em julgado.

Frota diz que foi vítima de “guerra política”

Durante seu pronunciamento, Alexandre Frota agradeceu os três mil eleitores que o elegeram e afirmou que sempre atuou com dedicação ao município. “Eu me dediquei muito pelas famílias, pelas crianças, pelos idosos e pelas mulheres. Trabalhei incansavelmente e deixo meu mandato de cabeça erguida”, declarou.

O ex-vereador também classificou o cenário político como “uma guerra constante”, na qual, segundo ele, o mérito e o esforço acabam ofuscados por disputas partidárias. “É uma guerra onde o bem que você faz muitas vezes não conta. O que conta é o jogo de interesses”, desabafou.

“Não é um adeus, é um até breve”, diz ex-vereador

Apesar da cassação, Frota indicou que não pretende deixar a vida pública. “Saio triste, mas fortalecido. Minha família está abalada, ninguém queria que isso acontecesse, mas acredito que tudo tem um propósito. Não é um adeus, é um até breve”, afirmou.

O ex-parlamentar concluiu dizendo que continuará atuando junto à população de Cotia, mesmo sem mandato. “As lições são para ser vividas. Já passei por várias nesta vida e sempre encontrei uma saída. Continuarei ajudando quem precisa e defendendo o que acredito.”

Trajetória marcada por polêmicas

Alexandre Frota, que ganhou notoriedade como ator antes de ingressar na política, já foi deputado federal entre 2019 e 2023, e sua trajetória parlamentar foi marcada por posicionamentos polêmicos e mudanças de sigla — tendo passado pelo PSL, PSDB e, mais recentemente, PDT.

