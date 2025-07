Alfredo Nascimento critica medidas ditatoriais do STF contra Bolsonaro e questiona: “Onde vamos parar?”

Notícias do Brasil – O presidente do Partido Liberal (PL) no Amazonas, Alfredo Nascimento, publicou nesta quinta-feira (17) um vídeo nas redes sociais em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), criticando duramente as ações judiciais movidas contra ele. Em tom de indignação, Nascimento afirmou que as acusações carecem de provas e representam uma tentativa de “destruir a imagem de um líder que representa milhões de brasileiros”.

“Estão tentando destruir a imagem de um líder sem apresentar uma única prova que sustente as acusações feitas contra ele. Onde vamos parar?”, questionou Alfredo no vídeo, que rapidamente ganhou repercussão entre apoiadores de Bolsonaro no Amazonas e em outros estados do país.

A manifestação pública ocorre em meio ao avanço de investigações do Supremo Tribunal Federal (STF) e da Polícia Federal envolvendo Bolsonaro, acusado de participar de uma suposta tentativa de golpe para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Para Alfredo, trata-se de uma perseguição política promovida por setores da esquerda que buscam desestabilizar figuras conservadoras.

Ex-ministro dos Transportes e com longa trajetória política, Alfredo Nascimento tem se mantido firme na defesa das pautas de direita e no apoio ao legado de Bolsonaro, sobretudo no que diz respeito à liberdade, à democracia e ao combate ao sistema que, segundo ele, tenta silenciar lideranças alinhadas com os anseios do povo.

O PL Amazonas reafirma seu compromisso com a verdade, a justiça e o respeito às instituições democráticas, ao mesmo tempo em que não se calará diante de injustiças cometidas contra aqueles que representaram com coragem o povo brasileiro.

Uma nota do PL Amazonas foi publicada mais cedo considerando a medida determinada pelo Supremo Tribunal Federal desproporcional.