Brasil

Aliados de Bolsonaro intensificam mobilização para atos em 7 de Setembro

Convocações são feitas principalmente pelas redes sociais e reforçam o pedido de “Anistia Já” para presos do 8/1.

Por Fernanda Pereira

01/09/2025 às 11:09

Foto: Michel Melo/Reprodução

Notícias do Brasil – Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro têm intensificado a organização de manifestações para o 7 de Setembro de 2025, usando principalmente as redes sociais como canal de convocação.

Entre os principais pedidos que permeiam essas mobilizações está a cobrança por anistia para os envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro, data marcada por ataques a órgãos públicos.

O movimento busca manter o engajamento popular e garantir grande participação nos eventos que devem ocorrer em diversas capitais brasileiras. Até o momento, não há confirmação oficial sobre a programação detalhada ou a quantidade de pessoas esperadas.

Moraes autoriza visita de Damares a Bolsonaro antes de julgamento no STF

Especialistas alertam que a forte mobilização digital pode influenciar significativamente o comparecimento e o tom das manifestações, reforçando pautas políticas específicas e mobilizando apoiadores de forma rápida.

