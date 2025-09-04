A notícia que atravessa o Brasil!

Brasil

Aliados de Bolsonaro veem general como possível absolvido no STF

Expectativa é de que um dos oito réus do “núcleo crucial” tenha mais chances de escapar da condenação.

Por Fernanda Pereira

04/09/2025 às 06:44

STF decide se Bolsonaro e aliados se tornarão réus por suposta trama de golpe

Foto: © Agência Brasil/Arquivo

Notícias do Brasil – Entre aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, cresce a avaliação de que um dos militares investigados no chamado “núcleo crucial” do inquérito do golpe pode ser o único a escapar de condenação no Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo apuração, a aposta recai sobre um general, cujo nome não foi divulgado pelos interlocutores, mas que integra a lista dos oito réus considerados centrais no processo. A percepção é de que ele teria melhores condições de convencer os ministros da Corte de sua não participação direta nos atos que culminaram nos ataques de 8 de janeiro de 2023.

Leia mais: STF prepara contra-ataque a eventual aprovação da anistia aos condenados pelo 8 de Janeiro

A análise dos aliados, no entanto, não altera o clima de apreensão em torno do julgamento, já que a expectativa é de condenações pesadas para os demais acusados.

