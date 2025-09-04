Aliados de Bolsonaro veem general como possível absolvido no STF

Notícias do Brasil – Entre aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, cresce a avaliação de que um dos militares investigados no chamado “núcleo crucial” do inquérito do golpe pode ser o único a escapar de condenação no Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo apuração, a aposta recai sobre um general, cujo nome não foi divulgado pelos interlocutores, mas que integra a lista dos oito réus considerados centrais no processo. A percepção é de que ele teria melhores condições de convencer os ministros da Corte de sua não participação direta nos atos que culminaram nos ataques de 8 de janeiro de 2023.

A análise dos aliados, no entanto, não altera o clima de apreensão em torno do julgamento, já que a expectativa é de condenações pesadas para os demais acusados.