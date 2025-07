Allan dos Santos pede que Bolsonaro busque refúgio em embaixada dos EUA para evitar prisão

Notícias do Brasil – O comunicador bolsonarista Allan dos Santos defendeu, durante uma live, que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se refugie na embaixada dos Estados Unidos, diante da possibilidade de uma prisão iminente. Segundo Allan, o Brasil vive um cenário de “guerra” e, por isso, medidas urgentes devem ser adotadas para garantir a integridade do ex-mandatário.

“Bolsonaro precisa ir para a embaixada dos Estados Unidos. Eu sei que Bolsonaro não quer isso, ele não quer sair dessa situação, ele quer sofrer todas as consequências, mas nós precisamos de Bolsonaro vivo”, declarou o influenciador. Ele ainda reforçou o apelo: “Vá para a embaixada dos Estados Unidos imediatamente. Nós já estamos em guerra — é uma guerra de quinta geração, é uma guerra diferente, mas é guerra, não é figura de linguagem.”

A declaração ocorre em meio à possibilidade de prisão do ex-presidente, acusado de descumprir medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na última sexta-feira (18/7).

As medidas restritivas incluem a proibição de conceder entrevistas, acessar redes sociais, manter contato com seu filho, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), além do uso obrigatório de tornozeleira eletrônica.

Nesta terça-feira (22/7), Bolsonaro protocolou um esclarecimento no STF alegando que não violou nenhuma das determinações judiciais.