Allan dos Santos provoca PF em frente à residência de Lula em Nova York: “Estou aqui”

Com celular e microfone, ele acenou para agentes da Polícia Federal e ironizou: “Está cheio de PF e ninguém quer me prender. Estou aqui!”.

Por Jonas Souza

23/09/2025 às 20:23

Notícias do Brasil  – O influenciador bolsonarista Allan dos Santos, considerado foragido da Justiça brasileira desde 2021, provocou a segurança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta terça-feira (23/9), em Nova York. Lula está hospedado na residência oficial da missão do Brasil na ONU, e Allan apareceu no local transmitindo ao vivo.

Com celular e microfone, ele acenou para agentes da Polícia Federal e ironizou: “Está cheio de PF e ninguém quer me prender. Estou aqui!”. O ato foi registrado em vídeo e publicado em seus canais digitais.

Allan dos Santos, que vive nos Estados Unidos, teve prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em 2021, no âmbito dos inquéritos das fake news e das chamadas “milícias digitais”.

Além de provocar a segurança, o influenciador também filmou profissionais da imprensa e servidores da Secom que acompanhavam a agenda presidencial. Durante a passagem de uma família judia, ele afirmou: “Lula odeia judeus. Ele apoia o Hamas”, em tom de ataque político ao petista.

O aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) segue produzindo conteúdo para suas redes sociais, mesmo sendo alvo de processos e considerado foragido pela Justiça brasileira.

