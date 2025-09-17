A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Alternativa de Hugo Motta à anistia pode reduzir pena de Bolsonaro em até 8 anos

Com isso, Motta sinaliza intenção de barrar a anistia ampla.

Por Fernanda Pereira

17/09/2025 às 06:17

Ver resumo
Hugo Motta reunião líderes pauta votações isenção IR

Foto: Reprodução

Notícias do Brasil – O líder do Republicanos na Câmara, deputado Hugo Motta, apresentou ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao governo Lula uma proposta como alternativa à anistia para os condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023.

PUBLICIDADE

A ideia é aprovar um projeto de lei que reduza as penas impostas, medida que, na prática, poderia diminuir em até oito anos a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros réus.

Com isso, Motta sinaliza intenção de barrar a anistia ampla, defendida por aliados de Bolsonaro, e ao mesmo tempo oferecer um caminho que atenda parte da base governista e de parlamentares que buscam reduzir tensões políticas. A proposta ainda deve ser discutida no Congresso e enfrenta resistências dentro e fora do governo.

PUBLICIDADE

Leia mais: Hugo Motta confirma que urgência da anistia será votada nesta quarta (17/9)

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Brasil

Bolsonaro apresenta alteração renal e continua internado, diz boletim médico

Após hidratação e tratamento medicamentoso, houve melhora parcial do ex-presidente.

há 3 minutos

Manaus

Incêndio em residência no Coroado deixa proprietário desolado após perda de cachorro em Manaus

Fogo atinge casa na rua nova vida; proprietário estava fora e irmão relata desespero.

há 28 minutos

Manaus

Jovem de Manaus luta contra câncer agressivo e precisa de ajuda urgente

Após diagnóstico tardio, Tássia Camila busca recursos para iniciar quimioterapia e cirurgia.

há 42 minutos

Política

Maioria da bancada do Amazonas vota favorável à “PEC da Blindagem”

Segundo a apuração, cinco deputados federais votaram a favor da PEC, enquanto três se posicionaram contra.

há 44 minutos

Manaus

Acidente na estrada do Colônia Antônio Aleixo deixa três feridos em Manaus

Colisão entre motocicletas levanta preocupações sobre segurança na Zona Leste.

há 1 hora