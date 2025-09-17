Alternativa de Hugo Motta à anistia pode reduzir pena de Bolsonaro em até 8 anos

Notícias do Brasil – O líder do Republicanos na Câmara, deputado Hugo Motta, apresentou ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao governo Lula uma proposta como alternativa à anistia para os condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023.

PUBLICIDADE

A ideia é aprovar um projeto de lei que reduza as penas impostas, medida que, na prática, poderia diminuir em até oito anos a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros réus.

Com isso, Motta sinaliza intenção de barrar a anistia ampla, defendida por aliados de Bolsonaro, e ao mesmo tempo oferecer um caminho que atenda parte da base governista e de parlamentares que buscam reduzir tensões políticas. A proposta ainda deve ser discutida no Congresso e enfrenta resistências dentro e fora do governo.

PUBLICIDADE

Leia mais: Hugo Motta confirma que urgência da anistia será votada nesta quarta (17/9)