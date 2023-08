Uma mulher de 49 anos morreu no último domingo (6) após ser atropelada por uma aluna durante uma prova de direção, em Alexânia, no Entorno do Distrito Federal. Segundo a família, Ozeni Alves Teixeira, chegou a ser socorrida e levada para um hospital, mas sofreu uma parada cardíaca e não resistiu aos ferimentos.

O genro dela, Rafael Fernandes dos Santos, contou ao g1 que a sogra foi atingida pelo carro enquanto aguardava com outros candidatos para fazer a prova prática. Além dela, outras duas pessoas foram atingidas.

O acidente aconteceu por volta das 12h30, na Praça Juventude, próximo à rodoviária da cidade. Segundo testemunhas, o acidente aconteceu após a aluna, que reprovou na prova, apavorar e acelerar de ‘arranco’ depois que o avaliador pediu para que ela deixasse o carro na linha de chegada.

Por conta do impacto da batida, Ozeni foi prensada junto com o muro de um quiosque, onde alunos aguardam para fazer as provas.

Fonte: G1