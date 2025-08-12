Amante é pego no flagra com a mulher e corre nu, pulando telhados, para não apanhar do marido traído; assista

Notícias do Brasil – Um homem foi surpreendido pelo marido da mulher com quem mantinha relacionamento e precisou fugir completamente nu, pulando telhados e casas vizinhas para tentar escapar da situação. O episódio, que lembra uma cena típica de filme de ação, ocorreu antes mesmo que ele conseguisse vestir qualquer roupa.

De acordo com informações da polícia, o suspeito se abrigou em uma residência próxima até a chegada dos agentes. No local onde a ocorrência foi registrada, foram encontradas várias latas de bebidas alcoólicas, o que indica que havia consumo de álcool antes dos fatos.

As autoridades não divulgaram a cidade nem o bairro onde o caso aconteceu, tampouco confirmaram se a mulher envolvida sofreu algum tipo de agressão durante o incidente.