Amazonense Brenda Beltrão representa o Brasil no Miss América Latina Del Mundo 2022

Redação AM POST

Pela segunda vez, desde 2013, uma amazonense está representando o Brasil no Miss América Latina del Mundo 2022. Brenda Beltrão é Miss Latina Brasil e Miss Folclore, após ter sido eleita no mês de junho, em um evento realizado na cidade de Bento Gonçalves (RS), superando candidatas de diferentes regiões do País. A representante carrega as bandeiras voltadas para sustentabilidade e preservação da Amazônia, importantes assuntos a serem tratados durante o concurso.

“Eu me dediquei para trazer esse título para o Amazonas e fiz questão de levar a nossa cultura e costumes para o evento. Acredito que esse esforço foi recompensado. Estou muito feliz e cheia de expectativas, pois foi uma experiência incrível participar do concurso”, disse a atual Miss Latina Brasil.

Brenda foi agraciada com o prêmio Miss Folclore após apresentar o traje cultural inspirado na lenda da Matinta Pereira, recebendo ainda o troféu de Melhor Mídia, por conta de sua divulgação nas redes sociais. Brenda agora possui uma agenda repleta de atividades que incluem, principalmente, a participação e a divulgação em ações sociais e culturais – bandeira levantada pela organização mundial

Uma das diretoras do evento no Brasil, Júlia revela que a organização quer levar à fase estrangeira a pluralidade e riqueza cultural do País, evidenciado também a preservação da Amazônia.

“Acho muito importante aproveitar a visibilidade do evento para dar luz a um tema tão necessário. A floresta amazônica abriga grande número de espécies de fauna e flora, sendo essa uma questão de relevância em escala mundial. O fato de uma amazonense ser a porta-voz dessa causa em um evento que alcança tantas pessoas é ainda mais significativo”, destaca Júlia.

Sobre o evento:

O Miss Latina Brasil é a etapa nacional do Miss América Latina del Mundo, concurso realizado anualmente desde o ano de 1984. O concurso internacional tem sede na Flórida (EUA) e teve a sua primeira edição realizada em 1981. Participam da disputa países de língua latina, bem como nações representadas por mulheres com tal descendência;

A edição 2022 do Miss América Latina del Mundo ocorre entre os dias 3 e 13 de outubro, em Punta Cana, República Dominicana. Além das provas e atividades avaliativas, o cronograma do evento ainda privilegia atividades culturais, sociais e turísticas.