Amazonense que pulou em vala de esgoto para resgatar Iphone vai parar em hospital

Augusto Figueiredo, de 29 anos, foi parar no hospital após mergulhar em uma água imunda e fétida, na saída do Riocentro, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, na manhã do último sábado (6), para resgatar um IPhone 12 Pro Max. O homem está no Rio de férias, e é natural de Manaus. As imagens dele ‘caçando’ o telefone viralizaram nas redes sociais.

Segundo o homem, ele tinha acabado de sair de um festival de rap no centro de convenções e resolveu parar para fazer xixi à beira do valão. De repetente, o iPhone recém-comprado caiu no esgoto, e ele não hesitou em entrar na água poluída para resgatá-lo.

Nas imagens, que viralizaram nas redes sociais, o dono do celular aparece imerso na água suja, só com a cabeça para fora. A busca pelo aparelho demorou três horas, e Augusto conseguiu recuperar o iPhone.

Ele saiu do mangue de ambulância direto para um hospital da Barra da Tijuca, onde ficou quatro horas. O amazonense saiu com cinco pontos no pé e uma dose de antitetânica.

“Eu acho que na hora foi doideira. Só depois que aconteceu, fiquei pensando nos perigos. Não ia valer a pena se eu não achasse meu celular, mas eu achei. O que era certo? Deixar pra lá? Será?”, disse ele.