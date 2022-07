Amazônia TV e rádio transmite show do Barão Vermelho exclusivo para Manaus

Em comemoração aos 40 anos de lançamento do primeiro album que leva o nome da banda, Barão Vermelho realiza um evento online transmitido para as principais rádios e tv’s do Brasil. A Amazônia TV e Rádio transmitiu de forma exclusiva para o estado do Amazonas, confira.

Nesta quarta-feira (13) a Amazônia TV e Rádio, transmitiu ao vivo, diretamento do Teatro Claro no Rio de Janeiro, um evento em celebração aos 40 anos do primeiro albúm, que leva o nome da banda Barão Vermelho.

O evento é uma prévia do DVD acústico que a banda vai lançar no fim do mês com a participação do Samuel Rosa, Robert Frejat, Jade Baraldo e Chico César.

Com a formação atual da banda que conta com Dé Palmeira, Dadi Carvalho, Peninha, Rodrigo Santos e outros importantes nomes do rock nacional. Apenas dois músicos permanecem no Barão desde 1982.

Confira a transmissão do evento:

