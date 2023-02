Ameaça de bomba causa pânico no SBT e funcionários se desesperam

Redação AM POST*

Na tarde desta quarta-feira (15), a sede do SBT no Rio de Janeiro foi evacuada por causa de uma ameaça de bomba no prédio vizinho, onde funciona a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). O esvaziamento causou pânico entre os funcionários e, por precaução, a emissora estuda cancelar a transmissão dos programas locais. Ao menos, até a resolução do problema.

O pedido foi feito pelo Corpo de Bombeiros, que investiga o caso junto com a Polícia Civil. O episódio aconteceu apenas cinco minutos após o encerramento das edições locais dos telejornais vespertinos da emissora.

Caso os profissionais não consigam retornar para trabalhar até o fim do dia, o SBT Rio não vai exibir o jornal local SBT Rio 2ª Edição, comandado por Clóvis Monteiro a partir das 19h20. Em seu lugar, a novela Três Vezes Ana terá uma versão estendida, assim como ocorre em São Paulo, e entregará direto ao telejornal SBT Brasil.

*Com informações do Notícias da TV