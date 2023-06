Americanas admite fraude no balanço e culpa ex-diretores

Em um comunicado divulgado hoje, a empresa Americanas admitiu a ocorrência de fraudes contábeis em seu balanço, resultando em um déficit de R$ 20 bilhões. Como resultado, a companhia solicitou recuperação judicial em 11 de janeiro.

A varejista afirmou que, pela primeira vez, reconhece a fraude em suas demonstrações financeiras e mencionou que um relatório elaborado por assessores jurídicos da administração, com base em documentos do comitê de investigação independente, apontou a participação da antiga diretoria no esquema fraudulento.

A ex-diretoria mencionada inclui o ex-CEO Miguel Gutierrez, os ex-diretores Anna Christina Ramos Saicali, José Timótheo de Barros e Márcio Cruz Meirelles, e os ex-executivos Fábio da Silva Abrate, Flávia Carneiro e Marcelo da Silva Nunes. Gutierrez deixou a empresa em 31 de dezembro, enquanto os demais foram afastados em 3 de fevereiro de 2023, juntamente com outros colaboradores identificados até o momento.

As fraudes envolviam a simulação de contratos e a obtenção de financiamentos sem as devidas aprovações. Entre os estratagemas utilizados pela antiga diretoria estava a simulação de verbas de propaganda, que atingiram a quantia de R$ 21,7 bilhões em 30 de setembro de 2022. Esses contratos fraudulentos não possuíam lastro financeiro associado, conforme destacado no relatório.

Além disso, a diretoria anterior contratou financiamentos sem as devidas aprovações societárias, totalizando R$ 20,6 bilhões em números preliminares e não auditados. Essas operações inadequadamente contabilizadas afetaram a determinação correta do grau de endividamento da empresa ao longo do tempo.

Outra prática fraudulenta envolveu lançamentos contábeis redutores na conta de fornecedores, provenientes de juros sobre operações financeiras, que totalizaram R$ 3,6 bilhões.

A Americanas informou que o relatório será apresentado às autoridades competentes, e a administração está avaliando medidas para buscar ressarcimento pelos danos causados pelas fraudes nas demonstrações financeiras.

Redação AM POST