Amigos de Pedro Scooby contraíram H1N1 após resgates no RS

Pedro Scooby revelou aos seguidores que alguns amigos que estiveram junto com ele ajudando nos resgates de vítimas no Rio Grande do Sul acabaram sendo hospitalizados com H1N1.

O surfista explicou que ele não adoeceu, mas assim que retoronou para o Rio de Janeiro tomou duas vacinas: “Hoje tomei duas vacinas, uma em cada braço, porque a gente teve uma baixa gigante no nosso time. Dois estão com H1N1, um está no hospital. Graças a deus eu estou bem, só tomei as duas vacinas, uma antitetânica e outra contra a Hepatite”.

A gripe H1N1 consiste em uma doença causada por uma mutação do vírus da gripe. Também conhecida como gripe Influenza tipo A ou gripe suína, ela se tornou conhecida quando afetou grande parte da população mundial entre 2009 e 2010.

Pedro reuniu um grupo de amigos, além de equipamentos, para ajudar nos resgates das pessoas vítimas das enchentes no Sul. Ele chegou a compartilhar em suas redes sociais os resgates de adultos, crianças e até animais.

O atleta contou que visitou abrigos, buscando informações sobre quais regiões precisam de ajuda.

