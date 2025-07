Análise de pen drive de Bolsonaro não revela dados relevantes, diz PF

Notícias do Brasil – Durante a operação de busca e apreensão realizada na última sexta-feira (18), a Polícia Federal encontrou um pen drive escondido no banheiro da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em Brasília. No entanto, análises preliminares apontam que o dispositivo possui pouco conteúdo de interesse para a investigação em curso, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo fontes ligadas à PF, o material foi submetido à análise técnica no Instituto Nacional de Criminalística (INC), em um processo que durou cerca de cinco horas. A cadeia de custódia foi integralmente registrada e o laudo foi finalizado no mesmo dia. O documento deve ser encaminhado nesta segunda-feira (21) à equipe responsável pelo inquérito.

Apesar da apreensão, os investigadores não acreditam que o pen drive contenha informações relevantes. O foco principal segue voltado ao celular de Bolsonaro, também apreendido durante a ação. O aparelho está passando por varreduras técnicas, com a expectativa de que mensagens, imagens e outros arquivos possam trazer elementos importantes para a investigação.

A operação foi realizada em endereços ligados ao ex-presidente, incluindo sua residência no bairro Jardim Botânico e o escritório político do Partido Liberal (PL), em Brasília. A ofensiva integra inquéritos que investigam possíveis articulações golpistas e outros crimes atribuídos a Bolsonaro e aliados.

Nem Bolsonaro, nem sua defesa, nem a PF comentaram oficialmente a operação até o momento. Fontes próximas ao ex-presidente, no entanto, confirmaram a execução dos mandados e apontaram que outras medidas judiciais ainda podem vir a público.