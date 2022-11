André Mendonça contraria Moraes e defende manifestações: “o papel de todos é de respeitar”

Redação AM POST

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse nesta segunda-feira, 7, que as manifestações contra a volta de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência devem ser respeitadas, desde que pacíficas. O posicionamento dele é diferente do apresentado pelo ministro e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, que a semana passada chamou de “criminosos” passíveis de punição os brasileiros que contestarem a vitória do petista nas eleições presidenciais.

“O papel de todos nós é de serenidade, de respeitar, de um lado, as manifestações pacíficas”, afirmou o magistrado, no Rio de Janeiro, depois de um evento sobre responsabilidade social. “E, ao mesmo tempo, buscar gerar uma pacificação no ambiente nacional, que nos ajude a se desenvolver e olhar para o futuro numa boa perspectiva.”

Indagado se considerava as manifestações contra o petista legítimas, Mendonça não titubeou: “Sim”. “Desde que pacíficas e que respeitem os direitos das outras pessoas”, complementou.

“Os eleitores, em maioria massacrante, são democratas”, disse Moraes, em sessão realizada na quinta-feira 3, no TSE. “Aceitaram democraticamente o resultado das eleições. Aqueles que criminosamente não estão aceitando, aqueles que criminosamente estão praticando atos antidemocráticos serão tratados como criminosos.”