Aneel mantém bandeira verde em fevereiro; conta de luz segue sem sobretaxa

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou nesta sexta-feira, 26, que vai manter a bandeira tarifária verde acionada em fevereiro. Com essa decisão, as contas de luz continuam sem cobrança extra no próximo mês.

A bandeira verde está em vigor desde abril de 2022 devido às boas condições de geração de energia no país. Com os reservatórios das usinas hidrelétricas cheios devido às chuvas, não é necessário utilizar fontes mais caras, como as termelétricas.

Em nota, o diretor-geral da agência, Sandoval Feitosa, ressaltou o cenário positivo para a geração de energia no país.

“Com a geração em franca expansão, principalmente de fontes renováveis e limpas, alcançamos 22 meses seguidos de bandeira verde acionada. Sinal bastante positivo para o País que reflete condições favoráveis de geração de energia”, afirmou.

O sistema de bandeiras tarifárias foi estabelecido em 2015 para indicar os custos da geração de energia no país aos consumidores e minimizar os impactos nos orçamentos das distribuidoras de energia.

Anteriormente, o custo da energia em períodos de maior dificuldade para geração era repassado às tarifas apenas no reajuste anual de cada empresa, com a incidência de juros. No modelo atual, os recursos são cobrados e transferidos às distribuidoras mensalmente por meio da “conta Bandeiras”.

A bandeira verde, quando não há cobrança adicional, indica que o custo para produzir energia está baixo. Já as bandeiras amarela, vermelha 1 e 2 representam um aumento no custo da geração e a necessidade de acionamento de térmicas, o que está relacionado principalmente ao volume dos reservatórios.

