Aneel pretende diminuir divergências de tarifas nas contas de luz do País

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) está realizando um estudo sobre os preços de energia no Brasil, que será apresentado ao Ministério de Minas e Energia (MME) e ao Congresso, com o objetivo de diminuir as distorções tarifárias, informou o diretor da agência Ricardo Tili.

De acordo com a Aneel, os preços de energia no Norte e Nordeste chegam a ser o dobro do observado no Sul e Sudeste. Ontem, a Aneel iniciou uma consulta pública para discutir uma revisão nos preços com um aumento médio de 44% no Amapá.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O estudo está sendo conduzido pela equipe técnica da Aneel. Tili afirmou que o objetivo é apresentar o estudo a tempo de contribuir para as discussões em torno da Lei Geral de Energia, que é o nome dado ao projeto de lei em desenvolvimento no MME, com novas regras propostas pelo ministro Alexandre Silveira para combater os subsídios nos preços.

Estadão Conteúdo