Ano de feriadões: 2026 terá calendário favorável com oportunidades de descanso prolongado em todo o Brasil

Notícias do Brasil – O ano de 2026 promete ser um dos mais vantajosos para brasileiros que planejam viagens, momentos de lazer e descanso prolongado, graças a um calendário de feriados altamente estratégico. Dos dez feriados nacionais, nove cairão em dias úteis, e sete deles em segundas ou sextas-feiras, oferecendo uma série de oportunidades para prolongar os descansos sem grandes ajustes na rotina de trabalho.

Especialistas em turismo e comércio já destacam que a concentração de feriados em dias estratégicos pode movimentar fortemente setores como hotelaria, transporte e lazer, além de gerar aumento significativo no consumo em cidades turísticas e polos de entretenimento. “Os feriadões incentivam viagens curtas, escapadas de final de semana e até mesmo turismo regional, o que é um estímulo econômico importante”, afirma Ana Carolina Ribeiro, especialista em turismo e lazer.

O calendário inclui datas naturalmente favoráveis, como o Dia do Trabalho (1º de maio, sexta-feira) e a Independência do Brasil (7 de setembro, segunda-feira), que permitem emendas com dias já livres para prolongar o descanso. Outros feriados podem se transformar em feriadões com apenas um dia de folga extra, como Tiradentes (21 de abril, terça-feira) e a Confraternização Universal (1º de janeiro, quinta-feira).

Com essa configuração, trabalhadores e estudantes podem planejar até nove feriadões ao longo de 2026, tornando o ano extremamente atrativo para organizar compromissos pessoais, viagens e atividades em família. Segundo consultores, períodos de descanso prolongado também têm impacto direto na saúde mental, proporcionando tempo para relaxamento e desconexão do ritmo intenso de trabalho.

Além dos feriados fixos, os pontos facultativos, como Carnaval, Corpus Christi e Dia do Servidor Público, devem ser confirmados em portaria oficial do governo federal, o que amplia ainda mais as oportunidades de folga. Por exemplo, o Carnaval, previsto para os dias 16 e 17 de fevereiro (segunda e terça-feira), e a Quarta-feira de Cinzas (18 de fevereiro) terão ponto facultativo parcial, oferecendo flexibilidade para prolongar o período de descanso. Corpus Christi, em 4 de junho (quinta-feira), também pode gerar um feriadão ao unir-se a um final de semana.

O calendário completo dos feriados nacionais em 2026 inclui: Confraternização Universal em 1º de janeiro (quinta-feira); Sexta-feira Santa em 18 de abril; Tiradentes em 21 de abril (terça-feira); Dia do Trabalho em 1º de maio (sexta-feira); Independência do Brasil em 7 de setembro (segunda-feira); Nossa Senhora Aparecida em 12 de outubro (segunda-feira); Finados em 2 de novembro (segunda-feira); Proclamação da República em 15 de novembro (domingo); Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra em 20 de novembro (sexta-feira); e Natal em 25 de dezembro (sexta-feira).

Empresas devem se planejar para conciliar escalas de trabalho e logística, já que alguns setores essenciais não podem interromper atividades durante feriados e pontos facultativos. Para o comércio, a expectativa é positiva, pois o aumento na circulação de pessoas e o movimento em centros comerciais contribuem para aquecer o mercado.

Com a possibilidade de aproveitar feriados em dias estratégicos e pontos facultativos confirmados, 2026 se apresenta como um ano ideal para brasileiros que desejam conciliar trabalho, lazer e atividades familiares, consolidando a importância do calendário como ferramenta de planejamento pessoal e econômico.