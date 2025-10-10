A notícia que atravessa o Brasil!

Anvisa manda recolher 69 cosméticos da Cosmoética e suspende itens da Truss e Ozonteck

Resolução publicada no DOU suspende venda, fabricação e propaganda.

Por Beatriz Silveira

10/10/2025 às 22:39

Notícias do Brasil –  A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de 69 cosméticos capilares da empresa Cosmoética, além de um produto da marca Truss e de diversos itens à base de ozônio da Ozonteck. A decisão, publicada no Diário Oficial da União na segunda-feira (6), suspende a venda, distribuição, fabricação, propaganda e uso desses itens em todo o país.

Segundo a agência, produtos da Cosmoética Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda. e a Truss Máscara Capilar Selante Blond, da Vegan do Brasil, não possuíam registro obrigatório, constando apenas como notificados. A notificação é um procedimento simplificado, destinado a cosméticos de baixo risco, e não se aplica aos itens em questão, que exigiam registro formal. Sem o devido registro, não há garantia de qualidade, segurança e eficácia, o que representa riscos à saúde dos consumidores.

Entre os itens suspensos da Cosmoética estão progressivas, alisantes, “botox” e selagens capilares, incluindo linhas como Realinhamento Térmico – Buran Profissional (todos), Progressiva Santore (todos), Botox Matizador Kalainne (todos), Selagem Perla Profissional (todos) e Liso de Milhões Beleza Rara (todos). Todos constam com determinação de recolhimento imediato.

A fiscalização também alcançou a +Briefing Agência de Publicidade e Representações Ltda., responsável pela Ozonteck. Embora registrados como cosméticos, os produtos à base de ozônio eram divulgados com alegações de atividade farmacológica, o que não é permitido para essa categoria. Entre os itens suspensos estão: Sabonete Líquido OX3 Ozonteck (todos), Tônico Capilar Ozonizado Revita Tonic Ozonteck (todos), Creme Dental Ozonizado Ozon Fresh Ozonteck (todos), Gel Corporal Ozonizado Mind Chai Ozonteck (todos) e produtos infantis da linha Ozon Splash.

A Anvisa não recomenda o uso de produtos irregulares e orienta os consumidores a verificarem a regularização no site da agência antes da compra. Dúvidas e denúncias podem ser encaminhadas à Ouvidoria da Anvisa ou pela Central 0800 642 9782. Quem possui algum dos produtos deve interromper imediatamente o uso e pode solicitar reembolso no estabelecimento onde adquiriu, conforme o Código de Defesa do Consumidor.

