A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Anvisa proíbe anel que permite medir glicose sem picada de agulha

Segundo a agência, nenhum dos produtos tem eficácia comprovada.

Por Fernanda Pereira

04/09/2025 às 11:22

Ver resumo

Foto: Divulgação

Notícias do Brasil – A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu o uso de alguns medidores de glicose sem o uso de agulha. Os produtos prometem, sem nenhuma base científica, medir os níveis de glicose, de oxigênio e atividade cardíaca por meio de um anel, sem precisar furar o dedo para retirar o sangue.

PUBLICIDADE

A medida proíbe a comercialização, distribuição, fabricação, importação, manipulação, propaganda e o uso dos seguintes produtos: Anel para Acupressão Glucomax; Glicomax, Glucomax e Glucomax Pro.

De acordo com a Anvisa, nenhum dos produtos tem eficácia comprovada e nem registro sanitário na agência. Eles estão sendo anunciados e colocados à venda em diversos sites de compras online e nas redes sociais como Instagram, Facebook e Tik Tok. Além disso, os anúncios utilizam imagens de pessoas famosas para enganar os consumidores.

PUBLICIDADE

Leia mais: Anvisa veta manipulação de Ozempic e Wegovy em farmácias de todo o Brasil

Orientações

Produtos sem registro ou regularização não oferecem garantia de qualidade, segurança e eficácia, representando sérios riscos à saúde e por isso não devem ser utilizados. Denúncias sobre produtos irregulares devem ser feitas à Anvisa, por meio da Ouvidoria ou pela Central de Atendimento (0800 642 9782).

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

Últimas notícias

Brasil

Gás do Povo: veja quem terá direito ao botijão de gás gratuito

Novo programa substituirá o Auxílio Gás e deve beneficiar 15,5 milhões de famílias em todo o país

há 1 minuto

Meio Ambiente

Pesquisa mede impacto de mudanças do clima e desmatamento na Amazônia

O desmatamento é responsável por 74,5% da redução de chuvas e 16,5% do aumento da temperatura do bioma nos meses de seca.

há 27 minutos

Esporte

Brasil x França pelas quartas de final do Mundial de Vôlei Feminino 2025: veja onde assistir ao vivo

Seleção brasileira busca de vaga na semifinal e do inédito título mundial.

há 40 minutos

Manaus

Acidente com três motociclistas na via do Aeroporto de Manaus pode ter sido causado por óleo na pista

Motorista testemunha aponta acúmulo de óleo durante chuva forte como fator para queda.

há 1 hora

Brasil

Flávio Bolsonaro compara Alexandre de Moraes a Fidel Castro em postagem irônica

Montagem no X ironiza STF e critica suposto “excesso de poder”.

há 1 hora