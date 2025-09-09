A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Anvisa proíbe mais de 30 suplementos por ‘condições insalubres’ de produção; confira a lista

Produtos eram feitos sem licença sanitária e descumpriam boas práticas de fabricação.

09/09/2025 às 06:00

Ver resumo

Notícias do Brasil – A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu na última sexta-feira, 5, a comercialização, a distribuição, a fabricação, a importação, a propaganda e o uso de 32 produtos alimentares da empresa Ervas Brasillis Produtos Naturais Ltda.

A medida, publicada no Diário Oficial da União (DOU), aconteceu após uma inspeção sanitária que identificou que os produtos eram fabricados em um estabelecimento sem licença sanitária, em condições insalubres de higiene e sem atender às boas práticas de fabricação de alimentos.

Leia também: Carlinhos Maia se pronuncia após viralizar vídeo do surto de Patixa em aeroporto; veja o que ele disse

A agência destaca que, de acordo com o artigo 46 do Decreto-Lei 986/1969, os estabelecimentos que fabricam, acondicionam ou transportam alimentos devem ser previamente licenciados pela autoridade sanitária competente, seja ela estadual, municipal ou do Distrito Federal.

A reportagem não conseguiu contato com a empresa. O espaço está aberto para posicionamento.

Veja a lista de produtos proibidos

Creatina Monohidratada Sabor Frutas Vermelhas Marca Turbo Black Vitamin (todos)

PUBLICIDADE

Creatina Marca Turbo Black Vitamin (todos)

Colágeno Tipo II Não Desnaturado Sabor Iogurte Marca Turbo Black (todos)

Colágeno Hidrolisado Sabor Frutas Tropicais Marca Turbo Black Vitamin (todos)

Cafeína com Taurina Marca Turbo Black Vitamin (todos)

Moringa Marca Ervas Brasil (todos)

Maca Peruana Marca Ervas Brasil (todos)

Hibisco Marca Ervas Brasil (todos)

PUBLICIDADE

Graviola Marca Ervas Brasil (todos)

Tadala Natural Marca NB Nutrition (todos)

Magnésio Treonato Marca Turbo Black Vitamin (todos)

Maca Peruana Marca Turbo Black Vitamin (todos).

Maca Preta Marca Turbo Black Vitamin (todos).

Lactoze sem Glúten Marca Turbo Black Vitamin (todos)

L-Arginina e Alanica Marca Turbo Black Vitamin (todos)

K2 + D3 2000 Ui Turbo Marca Black Vitamin (todos)

PUBLICIDADE

Energy Maca Marca Turbo Black Vitamin (todos)

Creatina Monohidratada Sabor Laranja Marca Turbo Black Vitamin (todos)

Ômega 3 Marca NB Nutrition (todos)

Moringa Oleifera Marca NB Nutrition (todos)

Magnésio Treonato Marca NB Nutrition (todos)

Magnésio Dimalato Marca NB Nutrition (todos)

Colágeno Tipo II Não Desnaturado Marca NB Nutrition (todos)

PUBLICIDADE

Cabelo Pele e Unha Marca NB Nutrition (todos)

Lactoze Marca Natuforme Produtos Naturais (todos)

Óleo de Girassol Ozonizado Marca Ozonlife (todos)

Maca Premium Marca Nutrição Esportiva (todos)

Max Vision Marca Turbo Black Vitamin (todos)

Ácido Hialurônico + Colágeno Tipo II Marca NB Nutrition (todos)

Maca Peruana Concentrado Marca Max Force (todos)

Ora Pró Nobis Premium Marca Vitacorpus (todos)

Todos os produtos fabricados por Ervas Brasillis

Estadão Conteúdo

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Polícia

Entregador apanha de namorada em delegacia após ser preso com droga em Manaus

Homem foi detido enquanto transportava droga para o Porto de Manaus; polícia investiga participação de outros envolvidos no tráfico.

há 20 minutos

Polícia

Membro de facção é preso em Manaus com R$ 300 mil suspeitos de lavagem de dinheiro

Suspeito foi detido após sacar grande quantia em agência bancária; arma de fogo também foi apreendida.

há 32 minutos

Mundo

Cachorro impede explosão ao apagar dinamite no quintal e vira herói; vídeo

Animal perdeu as cordas vocais após morder o explosivo, mas salvou a família de seu tutor.

há 59 minutos

Mundo

Maduro antecipa novamente o Natal na Venezuela e decreta início das festas em 1º de outubro

Medida é anunciada em meio a críticas de que serve como distração da crise interna.

há 59 minutos

Manaus

Sine Amazonas divulga 237 vagas de emprego para esta terça-feira

Distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

há 1 hora