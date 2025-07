Anvisa retira do mercado remédios e suplemento falsificados e sem registro

Notícias do Brasil – A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a retirada imediata de diversos medicamentos e um suplemento alimentar das prateleiras de todo o país. Entre os itens proibidos estão os produtos “Colágeno + Vitamina C”, “L-Treonato de Magnésio”, “Espinheira Santa”, além dos populares “Xarope da Vovó Isabel” e “Xarope da Vovó”, que estavam sendo comercializados sem qualquer registro ou controle sanitário.

Segundo a resolução publicada no Diário Oficial da União da última sexta-feira (18), a Anvisa identificou que o fabricante dos xaropes é “desconhecido” e que os produtos são divulgados e vendidos sem qualquer notificação à agência. Já os suplementos fabricados pelo Grupo Nutra Nutri Ltda não possuem autorização de funcionamento nem registro válido.

Outro item vetado foi o lote L42158 do insumo farmacêutico Dysport® (Toxina Botulínica A), cuja fabricante, Beaufour Ipsen Farmacêutica Ltda, negou a autenticidade do lote, o que confirma a falsificação do produto.

Por fim, o suplemento alimentar Curcumyn Long foi barrado por não cumprir requisitos técnicos de produção, conforme a Resolução 2.705 da Anvisa. A agência orienta a população a interromper o uso imediato desses produtos e buscar informações nos canais oficiais.

A ação visa proteger a saúde pública diante da comercialização de itens potencialmente perigosos e sem qualquer garantia de eficácia ou segurança.