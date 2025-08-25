A notícia que atravessa o Brasil!

Anvisa veta manipulação de Ozempic e Wegovy em farmácias de todo o Brasil

Entidades médicas apontam risco de eficácia e segurança em versões alternativas.

Por Beatriz Silveira

25/08/2025 às 22:19

Notícias do Brasil –  A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou nesta segunda-feira (25) no Diário Oficial da União uma decisão que proíbe a manipulação dos medicamentos Ozempic e Wegovy, usados no tratamento de diabetes e perda de peso.

A medida decorre de uma atualização das regras sobre os análogos de GLP-1, classe de medicamentos da qual a semaglutida faz parte. Segundo a Anvisa, o ingrediente farmacêutico ativo (IFA) só pode ser importado de fabricantes que possuem registro no Brasil — no caso, a Novo Nordisk, detentora da patente.

Na prática, a decisão veta a manipulação, já que não existe semaglutida sintética registrada no país, apenas a versão obtida por processo biotecnológico, controlada pela farmacêutica dinamarquesa.

Leia também: Carreta tomba na Avenida das Flores, espalha carga de soja e faz motociclista derrapar em Manaus

Risco sanitário e proteção ao paciente

A Anvisa justificou que a manipulação dos IFAs “envolve alta complexidade farmacotécnica e representa risco sanitário elevado, especialmente em preparações injetáveis”.

A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM) e outras entidades médicas já haviam pedido restrições aos manipulados, alertando que versões alternativas “não têm comprovação de eficácia, segurança, pureza ou estabilidade”, podendo expor pacientes a efeitos adversos graves.

A vice-presidente da SBEM, Karen de Marca, avaliou a decisão de forma positiva: “Esse maior controle garante apenas o uso de medicações aprovadas, eficazes e seguras em estudos clínicos”.

Mercado paralelo em alta

No Brasil, medicamentos aprovados pela Anvisa podem ser manipulados em casos específicos, mas semaglutida e tirzepatida estão protegidas por patente, o que impede versões genéricas. Apesar disso, farmácias vinham oferecendo produtos manipulados mais baratos, prática considerada arriscada por especialistas, já que a produção da molécula envolve processos altamente sofisticados com células vivas.

