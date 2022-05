Aos 75 anos, Lula vai se casar com Janja nesta quarta e escolhe hotel de luxo para passar noite de núpcias

Redação AM POST*

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai se casar pela terceira vez nesta quarta-feira (18), aos 75 anos, em cerimônia programada para às 19h, em São Paulo. A noiva é Rosângela Silva, de 55 anos, conhecida como “Janja”, que ganhou destaque no universo de Lula em 2019, quando o petista ainda estava preso na Polícia Federal de Curitiba. Foram 580 dias encarcerado e Lula conta que a namorada o visitava com frequência no período – oficialmente os dois estão juntos desde 2018.

Os dois farão uma festa reservada para 150 pessoas, na zona sul de São Paulo. Será proibido o uso de celulares e a segurança nos arredores do local será reforçada.

Seguindo a tradição da Igreja Católica, o casal só se encontrará no altar. Janja se arrumará em casa, enquanto Lula se apronta no hotel cinco estrelas Grand Mercure. A noite de núpcias do casal também acontece no hotel, que ocupará a suíte nupcial com o preço mínimo é de R$ 3 mil e varia de acordo com os “mimos” escolhido pelos hóspedes.

O hotel também foi indicado por Lula como hospedagem para os convidados que vivem fora de São Paulo. Na manhã de terça-feira (17), apenas a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) havia feito check-in.

Do meio artístico, aparecem na lista Chico Buarque e Carol Pronner, Gilberto Gil e Flora Gil e Daniela Mercury e Malu Verçosa.

Entre os políticos, os ex-governadores Geraldo Alckmin (PSB) e Jaques Wagner (PT), o governador Wellington Dias (PI), o ex-prefeito Fernando Haddad (PT), os deputados federais Rui Falcão (PT) e Márcio Macedo (PT) e o ex-ministro Gilberto Carvalho (PT).

Da família de Lula, serão cerca de 30 pessoas na festa. Somente os cinco filhos, com noras e genros, os oito netos, os irmãos e os cunhados foram chamados, e os sobrinhos tiveram que ficar de fora.

* Com informações do Uol