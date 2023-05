Aos 91 anos, morre apresentadora Palmirinha Enofre

Morreu, neste domingo (7/5), a apresentadora Vovó Palmirinha, conhecida nacionalmente como um dos marcos dos programas de culinária na TV. A informação foi confirmada pela família dela via redes sociais. Ela deixa três filhas e genros, seis netos e seis bisnetos.

Segundo a família, ela esta internada na Unidade Paulista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, desde o dia 11 de abril para tratar de um agravamento de problemas renais crônicos. A morte foi confirmada as 11h20 deste domingo.

Palmirinha era um dos ícones dos programas culinários do Brasil e era chamada de vovó por muitos fãs. “Seu jeito simples e cativante de apresentar suas receitas foi o que possibilitou ganhar uma legião de fãs, amiguinhas e amiguinhos, como os chamava”, diz o texto em homenagem à ela.

Histórico marcante na TV

A primeira aparição dela na TV foi em 1994, aos 63 anos, ao participar de uma matéria do programa da Silvia Popovic, na TV Bandeirantes. Foi essa participação que a tornou conhecida por Ana Maria Braga que, na época, apresentava o Note e Anote na TV Record. Assim, Palmirinha foi convidada para apresentar um Café da Manhã, permaneceu lá por cinco anos.

Em 1999, foi contratada pela TV Gazeta para apresentar o TV Culinária, onde trabalhou por onze anos. Depois, apresentou até 2015 o próprio programa, o “Programa da Palmirinha” no Bem Simples/FOX Life.

O último trabalho dela na TV foi em 2019, como juradano reality Chef ao Pé do Ouvido, da GNT. Em toda a carreira, ela teve participações marcantes em vários programas brasileiros como: Programa do Jô, Mais Você, Altas Horas, Domingão do Huck, Conversa com Bial, The Noite, entre outros.

Fonte: Correio Braziliense