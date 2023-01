Aos 93 anos, morre Mildred dos Santos, mãe de Galvão Bueno

Mildred dos Santos, de 93 anos de idade, morreu nesta terça-feira (24), na UTI do Hospital Evangélico de Londrina, no Paraná. Ela é mãe do apresentador e ex-narrador Galvão Bueno, que escreveu nas redes sociais sobre a partida dela.

O falecimento ocorreu por volta das 5h30, doze dias antes dela completar 94 anos. Segundo seu filho, tudo ocorreu sem sofrimentos, graças aos cuidados paliativos feitos pela equipe médica. “Eu tenho certeza de que Deus a receberá com muito amor e carinho e sua luz irá brilhar para sempre”, declarou Galvão em vídeo publicado.

Em nota enviada ao Esporte News Mundo, Galvão informou que o velório será nesta quinta-feira (26), a partir das 10 horas, no Cemitério e Crematório Parque das Allamandas, em Londrina. O sepultamento será no mesmo local, às 17 horas.

No vídeo gravado, Galvão exalta os feitos de sua mãe, que foi atriz na chegada da Televisão no Brasil na década de 1950, na extinta TV Tupi. Foi presidente do Projeto do Voluntariado do Paraná e também da Associação Beneficente Galvão Bueno, com atendimentos a idosos carentes. O narrador afirmou que ela era uma “mulher à frente de seu tempo”.

Homenagens

Em comentário ao vídeo do Twitter, o Santos Futebol Clube manifestou seu pesar ao ex-narrador ícone de diversas transmissões da história do futebol brasileiro: “Nossos sentimentos, Galvão!” O Sportv, emissora do Grupo Globo com quem Galvão tem contrato, também comentou.

O senador e ex-governador do Paraná, Álvaro Dias (Podemos), prestou sua homenagem a Mildred e exaltou seu trabalho de ajuda aos mais necessitados. “Eu a conheci em Londrina. Exemplo de generosidade e sensibilidade humana, sempre disposta a ajudar os menos favorecidos. Nossos sentimentos e nossa solidariedade ao Galvão Bueno, familiares e amigos. Vá com Deus e descanse em paz, Mildred!”

Fonte: UOL