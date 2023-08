Apagão não tem nada a ver com suprimento energético e segurança energética, diz ministro

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou no período da tarde desta terça-feira, 15, que o apagão registrado em Estados do Norte, Nordeste e parte dos demais, não tem relação com suprimento energético ou com a segurança do sistema no País. A informação foi dada em coletiva de imprensa realizada nesta terça.

“Antes de tudo, precisamos destacar que o ocorrido não tem nada a ver com o suprimento energético. Vivemos um momento de abundância dos reservatórios”, afirmou o ministro.

O ministério afirma que restabeleceu o fornecimento às 14h30 em todo o Sistema Interligado Nacional (SIN), restando ajustes pontuais a serem realizados em algumas cidades.

Estadão Conteúdo