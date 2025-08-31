Apartamento de R$ 5 milhões é registrado por R$ 125 mil em nome da família de Hugo Motta

Notícias do Brasil – Um apartamento de luxo avaliado entre R$ 3,8 milhões e R$ 5 milhões, localizado em uma das áreas mais nobres de João Pessoa (PB), foi registrado como vendido por apenas R$ 125 mil à família do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB). A denúncia foi publicada pela jornalista Natália Portinari, do portal UOL, e levanta fortes indícios de irregularidade no negócio.

De acordo com o registro em cartório, a compra foi oficializada em 23 de janeiro de 2025, poucos dias antes de Motta assumir a presidência da Câmara. O valor declarado corresponde a apenas 3,2% do preço fiscal do imóvel, estimado em R$ 3,8 milhões. A discrepância chamou atenção de especialistas e pode configurar fraude ou prática de lavagem de dinheiro.

O apartamento foi adquirido pela empresa Medeiros & Medeiros Ltda, que pertence à esposa e aos filhos de Motta, junto à Construtora Massai. A construtora afirmou que a quantia recebida se referia apenas a uma fração do terreno, e não ao imóvel em si. Contudo, o prédio já havia sido inaugurado em 2023, e a justificativa não esclareceu a diferença de valores.

Outro ponto questionado é que, em fevereiro de 2024, a mesma unidade havia sido comprada pela Massai por R$ 1,7 milhão. Atualmente, outros apartamentos no mesmo edifício estão avaliados em até R$ 7,5 milhões, reforçando a suspeita de subfaturamento.

Segundo o professor de Direito da FGV, Thiago Bottino, o caso sugere possível operação ilegal: “Se a pessoa compra um imóvel por R$ 125 mil e paga imposto de transmissão sobre R$ 3,8 milhões, é indício de que o bem realmente vale R$ 3,8 milhões”, afirmou.

O episódio deverá ser investigado por órgãos de controle, como o Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras).