ApexBrasil omite gastos com evento de Janja e estilistas em Paris

Notícias do Brasil – A agência ApexBrasil desrespeitou os prazos previstos em lei e se recusou a informar o valor gasto com o desfile de moda “O Brasil, Criativo por Natureza”, realizado em Paris durante a visita oficial do presidente Lula à França em junho. O evento reuniu cinco estilistas brasileiras em um encontro promovido no restaurante Café de l’Homme, com vista privilegiada para a Torre Eiffel, e contou com a presença da primeira-dama brasileira, Janja, e da esposa do presidente francês, Brigitte Macron.

PUBLICIDADE

Leia mais: Pergunta que não quer calar: será que Omar Aziz vai enfrentar Lula pela BR-319 como fez com Marina Silva?

A ação integrou a programação oficial da comitiva brasileira e fez parte da promoção da moda nacional no exterior. Estavam presentes também a ministra da Cultura, Margareth Menezes, e o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana.

PUBLICIDADE

O desfile foi realizado no dia 4 de junho e contou com a presença da primeira-dama da França, Brigitte Macron. Na ocasião, o governo levou estilistas e outros artistas da moda brasileira a Paris como parte do evento, que teve a apresentação de cinco marcas nacionais: Catarina Mina (CE), Flavia Aranha (SP), Ângela Brito (RJ), Neriage (SP) e Marina Bitu (CE).

Segundo a diretora da Transparência Brasil, Marina Atoji, ao ignorar a solicitação da imprensa, a agência está “cometendo uma ilegalidade”. A Apex é presidida atualmente pelo ex-senador Jorge Viana.