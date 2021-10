Apoiadores de Bolsonaro debocham de ‘fracasso’ de atos contra o presidente

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro puxadas por movimentos sociais, sindicatos e esquerdistas acontecem em várias capitais brasileiras neste sábado (2). Porém, os atos tiveram baixa adesão, em larga medida,

e não se comparam a grandiosidade do que foram os atos pró-governo, em 7 de setembro.

Entre as pautas reivindicadas estão o impeachment do presidente Jair Bolsonaro, o aumento do custo de vida e o retorno do auxílio emergencial nos moldes que foi aplicado no início da pandemia, de maneira mais generalizada.

Nas redes sociais, aliados e admiradores de Bolsonaro fizeram piada sobre a baixa adesão aos atos, e confrontaram as imagens com a suposta alta na rejeição ao presidente. Eles levantaram no Twitter a hashtag ‘facasso’ para comentar sobre as manifestações.

Paulista lotada.

Cadê a minifestação Fora Bolsonaro?

É vergonha ao vivo que chama? pic.twitter.com/lbTmdqHFyy — FamíliaDireitaBrasil (@BrazilFight) October 2, 2021

Avenida Paulista está lotado! pic.twitter.com/yUFbBp9wzn — keilaSouza🇧🇷🇮🇱🔯 (@keilaBrasil82) October 2, 2021

Vem que tá lotado!!! pic.twitter.com/9KeZ98otiI — 🆙 Wanderson Houpillard 🆗 (@WandolaSP) October 2, 2021

02 outubro de 2021, uma mega manifestação de fora Bolsonaro em Garanhuns😂 FRACASSO pic.twitter.com/ND79frUw4e — 🇧🇷 VLOGDOLISBOA OFICIAL (@VlogdoLisboa) October 2, 2021

MAIS UMA FOTO DO FRACASSO DOS PROTESTOS DA ESQUERDA PEDINDO FORA BOLSONARO

Recife bombou, só que não.

E ainda dizem que o Nordeste é Lula. pic.twitter.com/k3UIUFHlkC — FamíliaDireitaBrasil (@BrazilFight) October 2, 2021

– Trio elétrico de luxo: 100 mil reais – Pão com mortadela: 8 reais – Bandeira da CUT: 60 reais – Camiseta “Fora Bolsonaro”: 30 reais – Passar vergonha com o fiasco em rede nacional: NÃO TEM PREÇO! — Carla Zambelli (@CarlaZambelli38) October 2, 2021