Brasil

Após 17 anos, caso Isabella Nardoni ganha nova denúncia contra avô da criança

Associação pede ao MP reabertura de inquérito após relato que aponta possível participação de Antônio Nardoni no crime.

Por Fernanda Pereira

13/09/2025 às 11:45 - Atualizado em 13/09/2025 às 11:47

Foto: Reprodução

Notícias do Brasil – Dezessete anos após a morte de Isabella Nardoni, o caso pode ter uma nova reviravolta. A Associação do Orgulho LGBTQIAPN+ protocolou representação no Ministério Público de São Paulo (MPSP) pedindo investigação sobre Antônio Nardoni, pai de Alexandre Nardoni, condenado pela morte da filha em 2008 ao lado da madrasta, Anna Carolina Jatobá.

PUBLICIDADE

De acordo com o documento, uma policial penal responsável por acompanhar Jatobá relatou ter ouvido da própria condenada que Antônio teria ajudado a encobrir o crime. O texto menciona que ele teria colaborado com a criação de um álibi e até atuado de forma direta ou instigadora na execução, quando a criança ainda apresentava sinais vitais.

Leia mais: Moradores de bairro em São Paulo pedem expulsão do casal Nardoni da vizinhança

PUBLICIDADE

O relato sugere que o avô não foi investigado na época do assassinato, o que agora motiva a solicitação de “instauração ou reabertura” do inquérito. A associação também pede medidas de proteção à servidora que trouxe a informação.

O presidente da entidade, o deputado suplente Agripino Magalhães Júnior, criticou o regime atual de Alexandre e Anna Jatobá, que cumprem pena em liberdade: “É revoltante ver esse casal vivendo normalmente depois de um crime tão cruel. A sociedade não pode aceitar que pessoas que tiraram a vida de uma criança convivam entre nós como se fossem inocentes.”

A denúncia reacende um dos casos mais marcantes da crônica policial brasileira, que ainda hoje desperta forte comoção pública.

