A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Após ameaças de morte, Nikolas Ferreira pede reforço da Polícia Federal na segurança

O pedido foi feito nesta quinta-feira (11/9), durante visita do parlamentar ao Espírito Santo.

Por Fernanda Pereira

11/09/2025 às 13:31

Ver resumo

Foto: divulgação / Yotube

Notícias do Brasil – O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) solicitou reforço da Polícia Federal em sua segurança particular após receber ameaças de morte, incluindo de dois estudantes universitários. O pedido foi feito nesta quinta-feira (11/9), durante visita do parlamentar ao Espírito Santo, estado onde reside um dos jovens responsáveis pelas ameaças.

PUBLICIDADE

Nikolas Ferreira informou que a solicitação também será encaminhada à Mesa Diretora da Câmara, com o objetivo de tornar a escolta policial permanente. “Pedi reforço na segurança. Entrei em contato com a PF e com a Secretaria de Segurança do Estado (ES) para escolta policial, porque um dos que fizeram a ameaça estuda na Ufes [Universidade Federal do Espírito Santo]”, disse o deputado.

O parlamentar explicou ainda que já possuía segurança, mas a situação levou ao aumento do nível de proteção. “Um é da Ufes, e outro é da USP [Universidade de São Paulo]. Disseram que o da USP foi desligado do projeto em que atuava. Também farei pedido à Câmara para reforçar minha segurança. Com a morte do Charlie Kirk, isso se voltou contra mim, com novas ameaças. Tem gente que dizia que o Kirk era o Nikolas americano e que eu sou o Kirk brasileiro”, afirmou.

PUBLICIDADE

O pedido de reforço acontece após o assassinato do influenciador conservador Charlie Kirk nos Estados Unidos, que inspirou preocupações sobre a segurança de lideranças políticas e ativistas de direita no Brasil. Kirk, fundador do movimento Turning Point USA, foi baleado no pescoço enquanto palestrava na Universidade do Vale de Utah.

Leia mais: Nikolas Ferreira sofre ameaça de morte após comentar assassinato de Charlie Kirk nos EUA

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

Últimas notícias

Manaus

Motoristas do transporte público de Manaus realizam paralização parcial e ameaçam greve geral

O vice-presidente do Sindicato dos Rodoviários, Josenildo Oliveira, destacou que a paciência da categoria chegou ao limite.

há 4 minutos

Manaus

Prefeitura de Manaus alerta para suspensão temporária do Cadastro Único nesta sexta-feira

A paralisação ocorre devido a uma rotina técnica de manutenção realizada pelo governo federal.

há 6 minutos

Mundo

FBI divulga foto de suspeito de envolvimento no assassinato de Charlie Kirk

Influenciador pró-Trump foi baleado durante evento em universidade de Utah.

há 15 minutos

Brasil

Morre Luiz Felipe Cunha, advogado de réus do 8 de janeiro que denunciou Moraes à OEA

A Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal (OAB/DF) divulgou nota lamentando a morte de Luiz Felipe Cunha.

há 19 minutos

Brasil

Governo amplia mobilização de vacina contra HPV em jovens até dezembro

Meta é alcançar cerca de 7 milhões de jovens de 15 a 19 anos.

há 22 minutos