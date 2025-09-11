Após ameaças de morte, Nikolas Ferreira pede reforço da Polícia Federal na segurança

Notícias do Brasil – O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) solicitou reforço da Polícia Federal em sua segurança particular após receber ameaças de morte, incluindo de dois estudantes universitários. O pedido foi feito nesta quinta-feira (11/9), durante visita do parlamentar ao Espírito Santo, estado onde reside um dos jovens responsáveis pelas ameaças.

Nikolas Ferreira informou que a solicitação também será encaminhada à Mesa Diretora da Câmara, com o objetivo de tornar a escolta policial permanente. “Pedi reforço na segurança. Entrei em contato com a PF e com a Secretaria de Segurança do Estado (ES) para escolta policial, porque um dos que fizeram a ameaça estuda na Ufes [Universidade Federal do Espírito Santo]”, disse o deputado.

O parlamentar explicou ainda que já possuía segurança, mas a situação levou ao aumento do nível de proteção. “Um é da Ufes, e outro é da USP [Universidade de São Paulo]. Disseram que o da USP foi desligado do projeto em que atuava. Também farei pedido à Câmara para reforçar minha segurança. Com a morte do Charlie Kirk, isso se voltou contra mim, com novas ameaças. Tem gente que dizia que o Kirk era o Nikolas americano e que eu sou o Kirk brasileiro”, afirmou.

O pedido de reforço acontece após o assassinato do influenciador conservador Charlie Kirk nos Estados Unidos, que inspirou preocupações sobre a segurança de lideranças políticas e ativistas de direita no Brasil. Kirk, fundador do movimento Turning Point USA, foi baleado no pescoço enquanto palestrava na Universidade do Vale de Utah.

