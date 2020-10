Após caso de agressão, Embaixada das Filipinas pede que Globo retire do ar as imagens da violência

A Embaixada das Filipinas pediu que o Itamaraty “imediatamente ordene à TV Globo a retirar do ar todas os vídeos de segurança usados na reportagem” que mostrou a embaixadora Marichu Mauro agredindo sua empregada, em Brasília. O ofício alegou que as imagens exibidas pela emissora brasileira “foram usadas sem autorização prévia da embaixada”. As informações são da coluna Painel, da Folha de S.Paulo.

Por conta da exibição das imagens, a embaixadora filipina foi convocada de volta a Manila, capital do país asiático.

As agressões de Marichu Mauro foram mostradas em uma reportagem do programa Fantástico. A denúncia provocou a abertura de um inquérito, no Ministério Público do Trabalho, contra a Embaixada das Filipinas no Brasil.

Até o momento, o Itamaraty não se pronunciou sobre o pedido da embaixada.