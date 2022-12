Após censura de Moraes, deputada Bia Kicis anuncia que está de volta às redes sociais

Redação AM POST

A deputada federal Bia Kicis (PL-DF) anunciou nesta quinta-feira (8) o seu retorno às redes sociais que foram bloqueadas após determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Em sua conta do Twitter, a parlamentar fez uma publicação afirmando que estava “de volta”.

Além das contas de Bia Kicis, Moraes também autorizou o desbloqueio das contas de outros aliados do presidente Jair Bolsonaro. Os perfis de Major Vitor Hugo (PL-GO), Coronel Tadeu (PL-SP), Gustavo Gayer (PL-GO) e Nikolas Ferreira (PL-MG) estavam bloqueados desde novembro.

Além dos deputados citados, outros políticos tiveram as redes sociais suspensas pelo TSE em novembro. Esse é o caso dos deputados Carla Zambelli (PL-SP) e Coronel Tadeu (PL-SP). Na terça-feira 6, o magistrado negou o pedido de reativação dos perfis da legisladora.

“Não há como ser deferida a pretensão de reativação das redes da requerente porque a finalidade dela é de desestabilizar as instituições e pugnar por ato criminoso, atitude que passa ao largo do direito que invoca de utilização das referidas redes para comunicação com seus eleitores”, sustentou o ministro.