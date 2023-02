Após deixar a prisão, Suzane von Richthofen abre ateliê on-line

Fora da prisão desde o último dia 11 de janeiro após ficar mais de 20 anos presa, Suzane von Richthofen decidiu iniciar um negócio online com a ajuda de sua ex-cunhada. Batizado de Su Entre Linhas, o empreendimento é um ateliê virtual que fez seus primeiros anúncios nas redes sociais nesta terça-feira (7). Até o momento, os únicos produtos vendidos por lá são chinelos decorados.

A informação sobre a iniciativa econômica de Suzane após deixar a prisão foi publicada pelo jornalista Ullisses Campbell no perfil Mulheres Assassinas, página que ele administra no Instagram. Ullisses é autor do livro Suzane: assassina e manipuladora.

De acordo com o jornalista, o trabalho artístico de Suzane é feito em parceria com Josiely Olberg, sua ex-cunhada. No perfil do ateliê no Instagram, é o nome de Josiely que aparece como contato para encomendas. A ex-cunhada de Suzane é irmã de Luciana Olberg, condenada a 29 anos de prisão por ter participado do estupro de duas crianças que são filhas de seu pai com outra mulher.

Até o início da tarde desta quarta-feira (8), a página do ateliê no Instagram contava com pouco mais de 6 mil seguidores, apesar de ter apenas duas postagens com diversos modelos de chinelos à venda com preços entre 150 e 180 reais. Já nos comentários das publicações, usuários se revezam entre mensagens de apoio e críticas a Suzane.

Condenada inicialmente a 39 anos e seis meses de prisão pela morte dos pais, Richthofen conseguiu na Justiça diminuir seu tempo na cadeia ao longo dos anos. Atualmente, a pena revisada de Suzane é de 34 anos e quatro meses, com término previsto em 25 de fevereiro de 2038. Ela, no entanto, conseguiu uma progressão para o regime aberto e com isso deixou a prisão em janeiro.

Fonte: Pleno.News