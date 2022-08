Após especulações nas redes sociais médico de Bolsonaro revela a verdade sobre estado de saúde do presidente; confira

Redação AM POST*

O médico que operou o presidente Jair Bolsonaro (PL) após o atentado à faca de 2018, Antônio Luiz Macedo, afirmou ao jornal O Globo que a saúde do presidente está “perfeita” após questionamentos de câncer devido aspecto da pele do mandatário surgirem nas redes sociais.

Continua depois da Publicidade

Ao jornal, o médico do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, explicou que a aparição das manchas é comum em pessoas de pele clara.

“As manchas não indicam nada sério. Pelo contrário. Ele está com a saúde perfeita e vem fazendo o acompanhamento médico regular”, disse Macedo, associando as manchas à vasodilatação — fenômeno que ocorre quando vasos sanguíneos dilatam em consequência do calor, que, no caso de Bolsonaro, podem ocorrer devido à agenda de presidente e de candidato à reeleição, argumentou.

O destaque de algumas manchas no rosto, evidenciadas na sabatina do Jornal Nacional e no debate eleitoral de domingo, geraram comentários tanto do ponto de vista estético quanto de saúde.

Continua depois da Publicidade

*Com informações do UOL