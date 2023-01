Após incêndio, bombeiros fazem rescaldo em galpão no aeroporto do Galeão

Agência Brasil

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro continua fazendo o trabalho de rescaldo na área de um galpão próximo ao terminal de cargas do Aeroporto Internacional Riogaleão -Tom Jobim, na Ilha do Governador, atingido ontem (18) por um incêndio.

Continua depois da Publicidade

Segundo os bombeiros, mais de 60 militares de 13 unidades participam da operação com apoio de 13 viaturas. A concessionária RIOgaleão, que administra o terminal, disse que as operações de pouso e decolagem seguem sem impacto.

A Secretaria de Estado de Polícia Civil informou que a Delegacia do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro investigará o caso. “Os agentes aguardam a liberação do local pelo Corpo de Bombeiros para realizar o trabalho de perícia e iniciar as diligências necessárias para esclarecer as causas do incêndio”, concluiu.

Na noite de ontem, a corporação informou que o trabalho de combate, que começou à tarde, chegou a envolver cerca de 100 militares de 17 unidades, com apoio de mais de 30 viaturas e helicóptero, sem o registro de vítimas.

Continua depois da Publicidade

Chamas

Segundo os bombeiros, o galpão abrigava diversos materiais, como paletes de madeira, empilhadeiras e aeronaves. Dois helicópteros foram danificados pelas chamas, mas um terceiro foi preservado.

A concessionária informou, também, que o incêndio foi “completamente controlado” e que o trabalho do Corpo de Bombeiros teve apoio da brigada do aeroporto. Após a liberação da área, representantes da RIOgaleão e dos operadores logísticos, que atuam no galpão atingido, farão o levantamento dos estragos provocados pelo fogo.

Continua depois da Publicidade

Em nota divulgada ontem, a concessionária informou que o incêndio, iniciado às 13h41, não provocou “impacto na operação de pouso e decolagem do aeroporto, tampouco na integridade das cargas localizadas no Terminal de Cargas”.

Segundo a RIOgaleão, o centro de emergência do aeroporto recebeu o alerta às 13h44 e acionou o Corpo de Bombeiros.

Continua depois da Publicidade

“A concessionária reforça que cumpre todos os protocolos de excelência de segurança operacional que regulamentam a atuação aeroportuária no país, e reitera a importância da parceria com o Corpo de Bombeiros nas ações preventivas e nas de emergência. As causas do incêndio ainda serão apuradas”, completou.