Após ingressos esgotarem em 60 minutos, público pede que IEM Rio Major 2022 seja realizado no Maracanã

O site Eventbrite, responsável pela venda de ingressos do Campeonato IEM Rio Major 2022, apresentou instabilidades, nesta quarta-feira (25), após abertura das vendas. Como são muitos os interessados em assistir ao Major de forma presencial, torcedores brasileiros levantaram a hashtag #MajorNoMaracana pedindo a troca do local do evento para o estádio Maracanã, cuja capacidade é de cerca de 79 mil pessoas.

O IEM Rio está programado para acontecer nos dias 10 a 13 de novembro na Jeunesse Arena, localizada na Barra da Tijuca, local que comporta até 18 mil pessoas. A fase de grupos sem público começa no dia 31 de outubro.

O atual campeão, Helvijs “broky” Saukants, AWPer da FaZe Clan também foi nas redes sociais e abraçou o movimento brasileiro. A ESL anunciou o Major no Rio de Janeiro nesta terça-feira (24) e Robin “ropz” Kool já havia comentado que precisavam de uma arena maior para sediarem o torneio. Outro jogador que pediu a mudança de local foi Oleksandr “s1mple” Kostyliev, campeão do PGL Major Stockholm 2021.

Alguém conseguiu comprar ingresso pro Major?

Que dias? Quais setores? É pro meu TCC..

Marca alguém que conseguiu… ou que não conseguiu! Continua depois da Publicidade — Gaules (@Gaules) May 25, 2022

need bigger arena for rio major, brazil deserves it. #MajorNoMaracana @ESLCS — Helvijs (@brokycs) May 25, 2022

Think we might need a bigger arena https://t.co/6PNqHooE3l — ropz (@ropz) May 24, 2022