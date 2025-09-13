Após quase 50 anos, corpo do pianista brasileiro Tenório Jr. é identificado na Argentina

Notícias do Brasil – O corpo do pianista brasileiro Francisco Tenório Cerqueira Júnior, conhecido como Tenório Jr. ou Tenorinho, foi identificado quase cinco décadas após seu desaparecimento em Buenos Aires. A confirmação, feita por meio da comparação de impressões digitais, foi divulgada neste sábado (13) pela embaixada do Brasil na capital argentina.

Tenório Jr. desapareceu em 18 de março de 1976, véspera do golpe militar na Argentina. Na época, ele estava em turnê ao lado de Vinicius de Moraes, Toquinho, Mutinho e Azeitona. Após um concerto no Teatro Gran Rex, o pianista saiu de seu quarto no hotel Normandie para comprar cigarros e nunca mais retornou.

Segundo informações recentes, o corpo de um homem encontrado em Don Torquato em 20 de março de 1976, dois dias após o desaparecimento, foi confirmado como sendo o de Tenório Jr.

A embaixada brasileira agradeceu às autoridades argentinas, incluindo a Câmara Federal de Recurso e a Procuradoria de Crimes de Lesa Humanidade, pelo empenho em esclarecer o caso. O pianista, referência da música instrumental brasileira e mestre na fusão de bossa nova e jazz, passa agora a integrar oficialmente a lista de vítimas identificadas da repressão ditatorial argentina.