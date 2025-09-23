Após sanção contra esposa de Moraes, Eduardo Bolsonaro diz que anistia é o único remédio pra pacificar clima político no Brasil

Notícias do Brasil – O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) se manifestou logo após o governo dos Estados Unidos anunciar, nesta segunda-feira (22), sanções contra Viviane Barci, esposa do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Na publicação, Eduardo afirmou que a medida deve servir de alerta à “elite brasileira” e defendeu que seja feita uma “anistia dos fatos” para evitar o que chamou de perseguição política iniciada em 2019. Para ele, apenas assim será possível impedir que opositores continuem sendo alvos de ações judiciais.

Além de Viviane, o Lex Instituto de Estudos Jurídicos, entidade ligada à família do ministro e na qual duas de suas filhas são sócias, também entrou na lista de sanções.

As restrições impostas pelos EUA somam-se à decisão anterior contra o próprio Moraes, sancionado em julho sob a acusação de adotar práticas arbitrárias e de violar direitos humanos.

